الرئيس الأمريكي يحذر إيران و يتوعدها من الهجوم على إسرائيل

2024-04-12 / 19:35
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هبة بريس ـ وكالات 

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، رسالة تحذيرية صريحة لإيران، التي تهدد بتنفيذ هجوم على إسرائيل، ردا على استهداف قنصليتها في دمشق مطلع الشهر الحالي.

ونقلت وكالات أنباء دولية عن بايدن قوله للصحفيين: “نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل، سندعم إسرائيل، سنساعد في الدفاع عن إسرائيل، وإيران لن تنجح”.

وأشار إلى أنه يتوقع هجوما إيرانيا “عاجلا وليس آجلا” على إسرائيل، مضيفا أن رسالته لإيران هي “لا تفعلوا”.

2024-04-12 / 19:35
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