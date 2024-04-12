بعد بيعه ل”ساهام”.. مولاي حفيظ العلمي يعود لقطاع التأمينات باقتناء “المغربية للحياة”

2024-04-12 / 19:12
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يبدو أن علاقة الوزير السابق و رجل الأعمال الناجح مولاي حفيط العلمي مع قطاع التأمينات لم تنته ببيع “ساهام للتأمينات” لمجموعة “سانلام” الجنوب إفريقية، حيث قرر العودة للاسثتمار مجددا في قطاع التأمينات.

عودة مولاي حفيظ العلمي لقطاع التأمينات هاته المرة ستكون من بوابة “المغربية للحياة” و التي كانت تابعة لإحدى المجموعات الفرنسية التي تدبر أيضا أبناك الشركة العامة بالمغرب.

و اقتنى هولدينغ الملياردير مولاي حفيط العلمي حصة المجموعة الفرنسية في فرع “المغربية للحياة”، حيث يتوقع أن يتم ضخ رساميل مالية مهمة في الشركة الجديدة لإعادة تموقعها في سوق التأمينات بالمغرب و توسيع قاعدة زبنائها.

2024-04-12 / 19:12
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‫4 تعليقات

  1. يبدو أن علاقة الوزير السابق و رجل الأعمال الناجح مولاي حفيط العلمي مع قطاع التأمينات لم تنته ببيع “ساهام للتأمينات”

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