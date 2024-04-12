الطالبي العلمي: “انتخابات اليوم تمرين ديموقراطي عادي في دولة المؤسسات والتعددية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

على إثر إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، شكر رشيد الطالبي العلمي كافة زملائه النواب، أغلبية و معارضة، على الثقة التي وضعت فيه من جديد لرئاسة الغرفة الأولى.

و في هذا الصدد، قدم الطالبي العلمي شكره على تجديد الثقة في شخصه بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مضيفا: “آمل أن أكون في مستوى هذه المسؤولية، وهذه الأمانة وأن نواصل معًا وسويا خدمة بلادنا وتطلعاتها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يقود المغرب بحكمة وتبصر إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي مرسخا نهضة حضارية مغربية مفتوحة على العالم، أساسها ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، متأصلة متجذرة في التاريخ”.

و قال الطالبي العلمي:” أود أن أعيد تأكيد نفس القناعة التي جسدتها دوما، وهي إنني رئيس مجلس النواب بجميع مكوناته معارضة وأغلبية وسأظل أتصرف على هذا الأساس وفق ما يقتضيه الدستور وينص عليه النظام الداخلي للمجلس، وعليه، فإنني أتوجه بالشكر إلى الجميع، سواء اللواتي والذين صوتوا لفائدة ترشيحي، أو اللواتي والذين كان لهم رأي آخر أحترمه تمام الاحترام”.

و زاد قائلا: “الأمر يتعلق مرة أخرى بتمرين ديموقراطي عادي في دولة المؤسسات والتعددية الحزبية التي تلعب فيها المعارضة والأغلبية أدوارا، مهما اختلفت أو تناقضت، فإنها حاسمة في الديموقراطية، ولنا أن نفخر في المغرب بمحتوى دستورنا المتقدم والتحرري الذي بوأ المعارضة البرلمانية مكانة أساسية في النظام المؤسساتي حرصًا على التوازن وكفالة لحقوق الجميع”.