سطات.. عقود عمل وهمية بأوروبا تطيح بشخص بالبروج

محمد منفلوطي _ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بجهوية سطات، دخلت على خط موضوع ” عقود عمل وهمية بالديار الأوروبية”، بعد أن ناهز عدد الضحايا الستين تقريبا، حيث لازال المحققون يواصلون تحقيقاتهم في الواقعة فيما تم توقيف المشتبه فيه بعد محاصرته من قبل مواطنين قالوا إنهم ذهبوا ضحية نصب واحتيال، بعد أن سلموه مبالغ مالية كدفعات أولية بغرض حصولهم على عقود عمل بالديار الأوروبية.

الواقعة التي عاشتها مدينة البروج اليوم الجمعة، كانت كفيلة بتوقيف المعني بالأمر الذي كان يشتبه فيه بايهام ضحاياه بقدرته على لعب دور الوساطة لتمكينهم من الحصول على عقود عمل بموجبها يسمح لهم بالانتقال إلى الديار الأوروبية مقابل مبالغ مالية، إذ بلغت المبالغ المصرح بها من قبل ضحاياه كحصيلة أولية ما يفوق 800 مليون سنتيم.

وأضافت مصادرنا، أن الضحايا انتقلوا إلى مقر سكنى المشتبه فيه، وقاموا بمحاصرته وربط الاتصال بعناصر الدرك الملكي بمركز المركز البروج الذي انتقل رفقة معاونيه لتوقيف المشتبه فيه وتسليمه للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات لتعميق البحث معه حول الاتهامات الموجهة إليه، حيث من المرجح أن يتم عقد جلسات مواجهة بينه وبين ضحاياه.