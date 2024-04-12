عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران بمباريات حارقة هذا الأسبوع

2024-04-12 / 18:26
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعود عجلة البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسميها الأول و الثاني للدوران بداية من يوم غد السب بمباريات قوية و حارقة سواءا بالنسبة لفرق المقدمة أو الفرق التي تنافس على البقاء.

و سيكون لقاء المغرب الفاسي و يوسفية برشيد الأول في برمجة الجولة الخامسة و العشرين من القسم الأول لهذا الأسبوع، و ستجرى يوم السبت بداية من الساعة الرابعة عصرا.

و سيكون عشاق كرة القدم المحلية مع موعد مع ديربي الرباط بين الفتح الرياضي و اتحاد تواركة في ذات اليوم بداية من الساعة السادسة، و في نفس الوقت كلاسيكو المغرب بين الوداذ و الجيش و الذي يعتبر قمة الجولة، و سيحدد بشكل كبير ملامح بطل المغرب.

و ستختتم مباريات السبت بمباراة قوية في أسفل الترتيب ستحمع حسنية أكادير مع مولودية وجدة، بينما سيواجه أولمبيك أسفي خصمه نهضة بركان يوم الأحد في الخامسة عصرا.

و في السابعة مساءا من يومه الأحد، تمت برمجة ديربي الشمال بين المغرب التطواني و اتحاد طنجة، و في التاسعة ليلا يستضيف شباب المحمدية خصمه الرجاء الرياضي، على أن تختم الجولة يوم الاثنين بلقاء الشباب السالمي و نهضة الزمامرة و هو اللقاء المبرمج في الثامنة ليلا.

2024-04-12 / 18:26
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