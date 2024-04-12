مجلس النواب يجدد الثقة في العلمي رئيسا

هبة بريس _ الرباط

انتخب راشيد الطالبي العلمي رئيسا للمجلس لما تبقى من الفترة النيابية 2021-2026،

وصوت لصالح الأخير 264 نائبا من أصل 324 حضروا جلسة التصويت

ويأتي انتخاب الطالبي العلمي طبقا لأحكام الفصلين 62 و65 من الدستور ومقتضيات المادة 24 من النظام الداخلي.

وأعلن رشيد الطالبي العلمي، خلال بداية الجلسة التشريعية، رسميا ترشحه لرئاسة مجلس النواب، إضافة إلى عبد الله بوانو عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الذي نال على 23 صوتا، بيمنا تم احتساب 23 صوتا ضمن الملغاة.