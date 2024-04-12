بعد واقعة “ضربه بالعصا”.. المغربي حمد الله مهدد بالإيقاف
بات المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد مهددا بالإيقاف بعد واقعة الاعتداء المتبادل بينه وبين أحد الحاضرين في المدرجات خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.
ونقل لموقع “كووورة” أيمن الرفاعي، الرئيس السابق للجنة التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم أن اللاعب المغربي مهدد بالإيقاف في السعودية من قبل لجنة الانضباط والأخلاق.
وقال الرفاعي: “حمد الله سيعاقب على هذه الحادثة، تطبيقا للوائح، وفي حال دون حكم المباراة خالد الطريس في تقريره الواقعة، فإنه سيعد سلوكا مشينا، وسيتم إيقافه لمدة مباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال سعودي”.
وسجل حمد الله هدف الاتحاد في الدقيقة 21، بعدما سدد ركلة جزاء تصدى لها ياسين بونو، قبل أن تعود له ليهز شباك “الزعيم”.
7 تعليقات
لماذا هو مهدد بالايقاف
حتى هو جبد العيب يستاهل
ولكن يجب تشديد العقوبة على المشجع
حمد الله تعرض للظلم عدة مرات..
كل التضامن مع اللاعب حمد الله..
للأسف الشديد ليس هناك من ينصف عبدالرزاق حمد الله..
في بعض الدول وخا تكل العصا خصك تزم فمك ولا يمسحو فيك كلشي واش غيعاقبو مواطن ديالهم من أجل لاعب أجنبي (واقعة الشيبي كمثال)