بعد واقعة “ضربه بالعصا”.. المغربي حمد الله مهدد بالإيقاف

بات المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد مهددا بالإيقاف بعد واقعة الاعتداء المتبادل بينه وبين أحد الحاضرين في المدرجات خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

ونقل لموقع “كووورة” أيمن الرفاعي، الرئيس السابق للجنة التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم أن اللاعب المغربي مهدد بالإيقاف في السعودية من قبل لجنة الانضباط والأخلاق.

وقال الرفاعي: “حمد الله سيعاقب على هذه الحادثة، تطبيقا للوائح، وفي حال دون حكم المباراة خالد الطريس في تقريره الواقعة، فإنه سيعد سلوكا مشينا، وسيتم إيقافه لمدة مباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال سعودي”.

وسجل حمد الله هدف الاتحاد في الدقيقة 21، بعدما سدد ركلة جزاء تصدى لها ياسين بونو، قبل أن تعود له ليهز شباك “الزعيم”.