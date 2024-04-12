توقيف شخص بحوزته 5 كيلوغرامات من الكوكايين بطنجة

2024-04-12 / 14:24
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تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح اليوم الجمعة، من حجز خمسة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين وضبط مبالغ مالية مهمة من متحصلات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح مصدر أمني أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أسفرت عن توقيف شخص متورط في قضايا المخدرات، وبحوزته خمسة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين وسيارة يشتبه في تسخيرها لأغراض نقل وتهريب المخدرات.

ومكنت عمليات التفتيش المتواصلة في هذه القضية، حسب المصدر ذاته، من حجز مبالغ مالية مهمة ناهزت ثمانية ملايين ونصف مليون درهم، ومبلغ آخر بالعملة الأوروبية، يشتبه في كونها من العائدات الإجرامية المرتبطة بترويج المخدرات الصلبة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين في هذه القضية

2024-04-12 / 14:24
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‫9 تعليقات

  5. لماذا التوقيف اذا لم تكن العقوبة قاسية.
    العدالة هي ان يتناول الكمية التي تورط فيها او الإعدام. هذا اذا الدولة جادة في محاربة السموم التي تقتل تعز شيء عندنا وهم الشباب عمود الدولة .

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