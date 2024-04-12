مشجع يعتدي بقوة على حمدالله بعد مباراة الاتحاد والهلال ( فيديو )

2024-04-12 / 12:25
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اعتدى مشجع بشكل غريب على هداف نادي اتحاد جدة السعودي، النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، الخميس.

وبعد انتهاء مباراة نهائي كأس السوبر بين الاتحاد والهلال، دخل حمد الله في ملاسنة كلامية مع أحد المشجعين، ورشقه بالماء، ليقوم الأخير بضرب حمد الله على ظهره بواسطة عصا.

وتدخل لاعبو الاتحاد لإبعاد حمد الله عن المشجع.

وقالت وسائل إعلام سعودية إنه جرى إيقاف المشجع من قبل الأجهزة الأمنية، فيما تنازل النجم المغربي عن حقه الشخصي في المركز الأمني.

وانتهت المباراة التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بفوز الهلال بأربعة أهداف لهدف، علما أن حمد الله هو من سجل هدف فريقه الوحيد.

2024-04-12 / 12:25
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