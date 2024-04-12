تذكير…الرجوع إلى العمل بتوقيت ” ساعة زايدة “

2024-04-12 / 11:48
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أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم الرجوع إلى العمل بتوقيت (GMT+1)، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 14 أبريل 2024.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن الرجوع إلى العمل بهذا التوقيت يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار السيد رئيس الحكومة رقم 3.10.24 صادر في 12 من شعبان 1445 (22 فبراير 2024) بشأن تغيير الساعة القانونية للمملكة.

2024-04-12 / 11:48
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‫8 تعليقات

  5. اهلكتمونا بهذه الساعة.
    حتى ارتاح دماغنا واعتدنا على التوقيت المغربي الحقيقي تريدون الآن أن تنتقموا منا! الله يأخذ من كان مسببا في تغير الساعة المشؤومة ؛ أعيد النظر جزاكم الله خيرا..

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