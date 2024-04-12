ازغنغان .. الدرك يفك لغز جريمة “قتل” و”انتحار”

هبة بريس : وجدة

كثفت عناصر الدرك الملكي بمركز أزغنغان أبحاثا وتحقيقات لكشف خيوط الجريمة الشنعاء، التي وقعت ليلة عيد الفطر بتراب جماعة إيحدادن(إقليم الناضور)، حيث توصلت إلى هوية صاحب الجثة المقتول بمنزل المنتحر.

الضحية هو قاصر من مواليد 2009 وينحدر من أحد أحياء أزغنغان (حي بني بوديديت)، و كان والده قد تقدم يوم الإثنين ثامن أبريل الجاري لدى دائرة أمن أزغنغان ببلاغ اختفاء ابنه ش.ز عن المنزل.

وأن المنتحر من ذوي السوابق العدلية، حيث سبق أن اجتاز فترة عقوبية بالسجن، حيث كان يعيش وحيدا، واشتغل مع جد القاصر حارسا، حيث قام بالتغرير به ليرافقه لمنزله ويجهز عليه فيما بعد، قبل أن يضع حدا لحياته شنقا بالقرب من مكان ارتكابه لجريمته.

ولا تزال الضابطة القضائية بمركز درك أزغنغان تبسط خيوط هذه الجريمة من جميع جوانبها تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية الناظور .