الجديدة تهتز على وقع جريمة قت..ل في ثاني أيام عيد الفطر
هبة بريس _ احمد مصباح
اهتزت عاصمة دكالة، صباح امس الخميس، في ثاني أيام عيد الفطر، على وقع جريمة دم بشعة، ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر.
هذا، وقد تحول خلاف بسيط بمدينة الجديدة، بين شابين في عقدهما الرابع، إلى عراك، قبل أن يستل أحدهما سكينا من تحت ملابسه، ويسدد طعنات غادرة وغائرة إلى غريمه، أصابته مباشرة في البطن، ليتهاوى ويسقط على الأرض مضرجا في دمائه؛ حيث سارعت سيارة إسعاف إلى نقله في حالة حرجة، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالحديدة، حيث قضى نحبه متأثرا بإصابته الجسمانية البليغة بواسطة السلاح الأبيض.
وقد تمكنت الشرطة، بتنسيق مع السلطة المحلية، من تحديد هوية الجاني، وهو من ذوي السوابق العدلية، وحديث الخروج من السجن. ما مكن من إيقافه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، للبحث معه حول ظروف وملابسات النازلة الإجرامية، وإحالته من ثمة على النيابة العامة المختصة، على خلفية جريمة القتل بواسطة السلاح الأبيض.
11 تعليقات
المتهم حديث الخروج من السجن ،يعني العقوبة السجنية لا تكفي للردع البديل هو السجن مع الأشغال الشاقة في الاوراش وشق الطرقات في الجبال والصحاري والتشجير أظن هذا سيكون كافي ويضرب له ألف حساب من قبل المجرم أما السجن مع الاكل والتطبيب والتلفزيون والدوش ووو …هذا لا يجدي نفعا
التسامح والعفو على الانسان ان يمتاز بها ..
علينا جميعا تغيير أخلاقنا الى الافضل..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمه واغفر له..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان…
لا حول ولا قوة الا بالله
Llah yahdi ma khla9
خاصو المؤبد
Bghinah yatraba mezyane fl 7abs
القاتل الى السجن والمقتول الى القبر هكذا حال المجتمع..
مثل هذه الجرائم البشعة يجب الحكم على مقترفيها بالسجن مع الأشغال الشاقة وأن لا يستفيدوا من العفو الملكي