اكادير : توقعات بتوافد كبير على الشواطئ مع موجة الحر

2024-04-12 / 00:17
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المتوقع ان تستقبل شواطئ مدينة اكادير، الآلاف من المواطنين، مع استمرار موجة الحرارة التي تجتاح اكادير وأقاليم جهة سوس ماسة .

وكانت مديرية الأرصاد الجوية، قد أعلنت عن نشرتها الأخيرة بخصوص ارتفاع دراجات الحرارة خلال أيام العيد، والذي يصادف عطلة ستستمر إلى نهاية الأسبوع الجاري، وهو ما سيشكل حافز لانتقال الأسر إلى الترويح على النفس بشواطئ المدينة.

موجة بشرية نحو الشواطئ شبيهة بأيام عطلة الصيف، تستدعي من الجهات الأمنية والوقاية المدنية، تخصيص الموارد البشرية الكافية، لمراقبة الشواطئ تفاديا لوقوع حالات الغرق .

2024-04-12 / 00:17
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‫5 تعليقات

  2. اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً غدقاً نافعاً غير ضار تُدِر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض

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