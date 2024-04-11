الساعة الجديدة و”لَفُياق بكري”…نقاشٌ يعود من جديد

سيكون المغاربة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد المقبل، مع إضافة ساعة إلى توقيت غرينتش، ذلك ما أعلنت عنه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في وقت سابق، وهو القرار الذي بات موضوع نقاش على نطاق واسع على منصة التواصل الاجتماعي، فيما تنظر إليه العديد من الأسر بعين الغضب وهي غير راضية عن هذا التحول الذي يؤثر سلبا على حياتها اليومية يمس بشكل مباشر حسب وصف رأي العديد من الآباء والأمهات آباء السير العادي للدراسة لدى أبنائهم وخاصة الصغار منهم، بحيث تساهم إضافة الساعة إلى الساعة القانونية، في الرفع من نسبة الغياب في الحصص الصباحية، ناهيك عن حالة الإرتباك التي تخلفها هذه الساعة الجديدة في صفوف الأسر والعائلات وخاصة على موائد الافطار التي تتحول إلى ما يشبه وجبات السحور.

ومن منتقذي الساعة الجديدة، ممن يرون فيها نقمة تؤثر بشكل سلبي على مراجعة التلاميذ لدروسهم، بعدما اعتادوا في الأيام العادية على الخروج مع الساعة السادسة مساء، بعدها يتناولون العشاء ويشرعون في إعداد واجباتهم المدرسية، لكن مع الساعة الجديدة صيفا، والتي يجد فيها تلامذة المدارس أنفسهم في منازلهم والشمس لا زالت في كبد السماء ، فيكون كثير منهم مضطرين للخروج للعب، وبالتالي تكون الساعة الجديدة قد أضيفت حسب آراء هؤلاء للعب أكثر ما أضيفت للمراجعة، مما يلامس بشكل مباشر مسألة التركيز بالفصول الدراسية بسبب قلة النوم وطول السهر، هذا وإن أضفنا عليه مشكل الادمان على تصفح مواقع التواصل الاجتماعي واستعمال الحاسوب فتلك معضلة من المعضلات.

ساعة جديدة أصبحت محطة تجاذب وجدال ونقاش من قبل العديد من المواطنين بين رافض لهذه الزيادة ومساند لها، أو غير مكترث تماما، ومنهم من يعتبرها عاملا يحدث خلخلة في بعض السلوكيات إلى درجة أن البعض يشكو حتى من اضطرابات بيولوجية، تبقى معاناة التلاميذ الصغار مستمرة مع “الفياق بـــــكري” حيث أن معظمهم لم يحالفهم الحظ في الاستفادة من ساعات النوم الكافية لزرع بذور النشاط والحيوية مع كل صباح، بيد أن الكثير من التلاميذ الصغار يستأنفون حصصهم من النوم على مقاعد الدراسة.

في حين يرى محللون اقتصاديون أن موضوع إضافة الساعة هو اجراء لا محيد عنه للتدبير الجيد للأعمال وترشيد استهلاك الطاقة لا سيما عبر الاستخدام الامثل لأشعة الشمس وتخفيض فترة الإضاءة العمومية والمنزلية، كما يعتبرها البعض الآخر مساهمة في الحد من الحيز الزمني القائم مع شركاء المغرب الاقتصاديين، وخصوصا الاوربيين منهم، كما سيوفر للمواطنين زمنا إضافيا للترفيه عن النفس وضبط ساعات العمل مع ضوء أشعة الشمس، فيما آراء أخرى ذهبت إلى حد استثناءها من مجال التربية والتعليم من التقيد بمضامين هذه الساعة الإضافية، مادام الأمر على يؤثر على المجال الاقتصادي ولا يندرج في إطار ترشيد استهلاك الطاقة.