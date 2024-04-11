مراكش : توقيف شخصين بعد سرقتهما هواتف سائحين
ع اللطيف بركة : هبة بريس
تمكنت المصالح الأمنية بولاية امن مراكش ،اليوم الخميس، من توقيف احد المشتبه فيهما بسرقة هواتف سائحين من جتسية فرنسية ، بمدارة ماكدونالد طريق الدار البيضاء .
المشتبه فيهما ، حاول الفرار بعد السرقة بالخطف للهواتف ، من سائحين رفقة أبناءهم ، غير ان عدد من المواطنين حاصروهم ، وحاول الفرار مجددا بعد تهشيم زجاج سيارة سائق سيارة اجرة ، قبل ان تحل بالمكان فرقة أمنية وتعتقل المشتبه فيهما .
وقد تم وضع المشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على أنظار النيابة العامة المختصة .
6 تعليقات
Mezyane Mezyane Saraha
الله ياخد فيهم الحق هاد السفارة سرهم أقصي العقوبات
على الشرطة إطلاق النار على كل من لم يمتثل لأوامرها ..
تحية تقدير واحترام للشرطة على عملها..
الأعين الساهرة على أمن وسلامة المواطنين والوطن..
خاصوم شي 15 سنة ديال الحبس ..