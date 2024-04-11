مراكش : توقيف شخصين بعد سرقتهما هواتف سائحين

2024-04-11 / 20:56
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية بولاية امن مراكش ،اليوم الخميس، من توقيف احد المشتبه فيهما بسرقة هواتف سائحين من جتسية فرنسية ، بمدارة ماكدونالد طريق الدار البيضاء .

المشتبه فيهما ، حاول الفرار بعد السرقة بالخطف للهواتف ، من سائحين رفقة أبناءهم ، غير ان عدد من المواطنين حاصروهم ، وحاول الفرار مجددا بعد تهشيم زجاج سيارة سائق سيارة اجرة ، قبل ان تحل بالمكان فرقة أمنية وتعتقل المشتبه فيهما .

وقد تم وضع المشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على أنظار النيابة العامة المختصة .

2024-04-11 / 20:56
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