مراكش : توقيف شخصين بعد سرقتهما هواتف سائحين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية بولاية امن مراكش ،اليوم الخميس، من توقيف احد المشتبه فيهما بسرقة هواتف سائحين من جتسية فرنسية ، بمدارة ماكدونالد طريق الدار البيضاء .

المشتبه فيهما ، حاول الفرار بعد السرقة بالخطف للهواتف ، من سائحين رفقة أبناءهم ، غير ان عدد من المواطنين حاصروهم ، وحاول الفرار مجددا بعد تهشيم زجاج سيارة سائق سيارة اجرة ، قبل ان تحل بالمكان فرقة أمنية وتعتقل المشتبه فيهما .

وقد تم وضع المشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على أنظار النيابة العامة المختصة .