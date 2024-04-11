مراكش : توقيف مواطن فرنسي مسجل “خطر ” و مطلوب ل ” الانتربول

2024-04-11 / 20:16
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت الفرقة الولائية لمكافحة العصابات بتنسيق مع مديرية مراقبة التراب الوطني و النيابة العامة المختصة من الإطاحة بمواطن فرنسي مطلوب للسلطات القضائية الفرنسية لتنفيذ احكام سجنية بتهمة القتل في إطار تصفية الحسابات بين العصابات الإجرامية و تجارة المخذرات.

وكان الموقوف محط نشرات الانتربول الحمراء هذا و مكنت عملية التربص الاحترافيه من الإطاحة به و تفتيش شقته حيث عثر على وثائق هوية إضافة إلى رخصة سياقة مزورة و وثائق اخرى مزورة كان يحاول استعمالها للتنقل و ايهام الامن المغربي الذي كانت يقظته تفوق توقعات الجاني.

هذا و تم اخضاع الموقوف للبحث في إطار الشق المتعلق بالتزوير في ما تم اشعار الانتربول عن طريق مكتب الرباط الذي تشرف عليه المديرية العامة للأمن الوطني.

2024-04-11 / 20:16
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