بنكيران يُهاتف هنية بعد استشهاد ثلاثة من أبنائه
هبة بريس_ الرباط
بعد استشهاد ثلاثة من أبنائه وبعض من أحفاده في غارة إسرائيلية بقطاع غزة تزامنا وعيد الفطر، تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مكالمة هاتفية من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، بسط من خلالها بالدعاء بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، داعيا بالنصر والتمكين للشعب الفلسطيني الشقيق على طريق تحرير فلسطين والقدس الشريف والأقصى المبارك.
وقال بنكيران في معرضه مكالمته كما أورد ذلك موقع حزبه: ” لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى الممزوج بمشاعر الاحتساب والصبر واليقين في نصر الله عز وجل، نبأ استشهاد مجموعة من أبناء هنية وأحفاده في مخيم الشاطئ بقطاع غزة، على إثر هجوم إسرائيلي، مشيرا بالقول : ” أننا نكبر عاليا صمودكم واحتسابكم، وثقتكم في نصر الله عز وجل، كما نقف باعتزاز وإكبار أمام الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، وأمام الأداء الميداني البطولي للمقاومة الفلسطينية الباسلة في مواجهة جحافل لجيش الإسرائيلي”.
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بنكيران لا يزال مصدر الرحمة والشفقة بين الفلسطينيين جزاه الله خيرا على مافعل…
اللهم ارحمهم واغفر لهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واجلهم مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا انا لله وأنا اليه راجعون.
هذه المكالمة الهاتفية بين بنكيران وهنية ستواسي شيئا ما وتخفف حدة الحزن للسيد هنية الذي فقذ ثلاثة من أبنائه فليس من السهل فقذان أكباده ، اللهم صبره صبراً إن لله وان إليه راجعون.
هم احياءً عند الله يرزقون، نرفع احر التعازي للسيد هنية بثلاثة شهداء من أبنائه رحمهم الله وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته مع الصدقيين والشهداء والصالحين وسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الموتى حسن ؤلائك رفيقا انا لله وأنا اليه راجعون.
احسن شيء فعله بنكيران انه اتصل به هاتفيا من اجل التخفيف عنه ومواسته في هذا الألم المحزن اللهم صبره الصبر والسلوان انا لله وأنا اليه راجعون .
هنية وابنائه جزء من فلسطين ودماؤهم لن يذهب هباءاً وهم شهداء فلسطين، اللهم انصر اخواننا الفلسطينيين.
إنا لله وإنا اليه راجعون وعزاؤنا إلى السيد هنية اللهم اغفر لهم وأرحمهم ولكن إن الله ليس بعافل عن ما يفعل الظالمون.
اللهم انصر اخواننا المجاهدين فى قطاع غزة وارحم الشهداء واغفر لهم وأرحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم انا لله وأنا اليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.
مهما فعل هاذا الذءب الملتحي لن يخدع المغاربة مرة أخرى. إلى مزبلة التريخ