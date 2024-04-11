تحذير هام لمستعملي الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية
دعت وزارة التجهيز والماء جميع مستعملي الطرق إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر، وذلك تبعا للنشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية بعدد من الأقاليم ابتداء من ليلة اليوم الخميس وإلى غاية بعد غد السبت.
وجاء في بلاغ للوزارة أنه “على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية بأقاليم كل من فحص-أنجرة وﺗﻄﻮﺍﻥ وﻃﻨﺠﺔ-ﺃﺻﻴﻠﺔ وﺷﻔﺸﺎﻭﻥ ﻭﻣﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ ابتداء من ليلة يومه الخميس 11 أبريل 2024 وإلى غاية يوم السبت 13 أبريل 2024، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقم الهاتفي لمركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق (17 17 71 37 05) أو مركز الاتصال للطرق السيارة (50 50).
8 تعليقات
في الثأني السلامة وفي العجلة الندامة يا سائقين إنه درس بألف معنى.
في الثأني السلامة وفي العجلة الندامة يا سائقين إنه درس بألف معنى.
يرجى من جميع السائقين سواء كانوا سائقين سيارات أو شاحنات أو حافلات أو نقل مزدوج احترام التعليمات فيما يتعلق بقانون المرور والسلامة المرورية وجزاكم الله خيرا.
يجب الحيطة والحذر من استخدام الطريق السريع أو طريق السيار لا داعي للسرعة حتى تصلوا إلى أهليكم بسلامة ، والسلامة للجميع.
أقول لوزارة التجهيز ان مشاكل الطريق سواء طريق السيار أو غيرها فهي لا تنتهي الإصلاحات على مدار السنة والخروقات بالجملة..
مديرية الأرصاد الجوية أعطت مؤشرات واضحة من المستوى البرتقالي لهذا يجب الأخذ بها بعين الإعتبار ولا داعي للتهور ..
في هذه الحالة تتوقف انعدام الرؤية يجب الحيطة والحذر من الطريق.
يجب على السائقين التعامل مع الطريق بجدية لان حياة الركاب أمانة عندهم ولا داعي للسرعة المفرطة والقاتلة وخاصة ونحن في عطلة العيد حيث يكثر الاكتضاض في الطريق يجب التسامح وعدم التهور.