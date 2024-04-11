بعد صور من أحد المسالخ.. تحرك في فرنسا لمنع ذبح الحلال
دعت جمعية فرنسية للرفق بالحيوان الخميس إلى حظر ذبح المواشي من دون تخدير، وهي طقوس متبعة في إنتاج اللحوم الحلال أو الكوشر (على الطريقة اليهودية)، بعد بث صور عن ممارسات وصفتها بأنها “وحشية” في أحد المسالخ.
وفي خضمّ احتفالات عيد الفطر، طالبت جمعية “ال 214” (L214) بإلغاء الإعفاء الذي يسمح بذبح الحيوانات من دون تخديرها مسبقاً. وتقول الجمعية إنها ترغب في مناقشة هذه المسألة خصوصاً مع ممثلي المسجد الكبير في باريس والهيئة المسؤولة عن الطقوس اليهودية في فرنسا (“كونسيستوار”).
وقد عمدت بلدان أوروبية عدة إلى إلغاء هذه الممارسة، هي الدنمارك والنروج وفنلندا والسويد ولوكسمبورغ وسويسرا. كما أنها محظورة أيضاً في بلجيكا (خارج منطقة العاصمة بروكسل)، وهو إجراء صدّقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في شباط/فبراير 2024.
وتشترط القواعد الأوروبية عدم ذبح الحيوانات “إلا بعد تخديرها”، مع إبقاء الحيوان “في حالة من فقدان الوعي وعدم الإحساس حتى نفوقه”. ولكن هناك إعفاء من هذه الشروط يتناول سوق اللحوم الحلال والكوشر.
9 تعليقات
من يريد تشويه الإسلام والمسلمين. َمن هؤلاء المفسدين الفرنسنين العنصريين التي تعطي الحجة لليمين المتطرف للمزيد من التضييق
هناك خونة للإسلام . لعنة الله عليهم إلى يوم الدين.
فرنسا تريد وقف الطريقة الإسلامية في الذبح الحلال كما فعلت في منع الحجاب داخل الإدارات وهذا دليل قاطع على أنها تريد الفتن ، فهي دولة عنصرية وانتهى الكلام.
فرنسا عدوة للإسلام والمسلمين وهذا خير الكلام ما قل ودل .
اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصرهم على القوم الظالمين .
على علمي ان ذبيحة اليهود يجوز لأنه جاء في القرآن الكريم وطعامكم حل لكم أي في تفسير أهل العلم هي ( ذبيحتهم) والله أعلم.
المشكل والطامة الكبرى هو لدينا نحن المسلمين وليس هم لأننا لم نقوموا بمقاطعة منتوجاتهم والعيب فينا نحن المسلمين، والآن أصبحوا يفعلون ما يحلوا لهم…
قال تعالى في كتابه الحكيم ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى ولئن اتبعت اهوائهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير)
توجد العديد من المطاعم ومتاجر يهودية في فرنسا تقدم وجبات الطعام مطابقة لطعام حلال لهذا يجب على المسلمين الموجودين في فرنسا الاتحاق بهذه المطاعم ولكم الاختيار…
نعرف أن العلمانية لاتحارب جميع الأديان إلا الدين الإسلامي هم لايريدون رؤية المسلمين يعيشون في سلام.