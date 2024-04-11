بعد صور من أحد المسالخ.. تحرك في فرنسا لمنع ذبح الحلال

2024-04-11 / 16:49
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دعت جمعية فرنسية للرفق بالحيوان الخميس إلى حظر ذبح المواشي من دون تخدير، وهي طقوس متبعة في إنتاج اللحوم الحلال أو الكوشر (على الطريقة اليهودية)، بعد بث صور عن ممارسات وصفتها بأنها “وحشية” في أحد المسالخ.

وفي خضمّ احتفالات عيد الفطر، طالبت جمعية “ال 214” (L214) بإلغاء الإعفاء الذي يسمح بذبح الحيوانات من دون تخديرها مسبقاً. وتقول الجمعية إنها ترغب في مناقشة هذه المسألة خصوصاً مع ممثلي المسجد الكبير في باريس والهيئة المسؤولة عن الطقوس اليهودية في فرنسا (“كونسيستوار”).

وقد عمدت بلدان أوروبية عدة إلى إلغاء هذه الممارسة، هي الدنمارك والنروج وفنلندا والسويد ولوكسمبورغ وسويسرا. كما أنها محظورة أيضاً في بلجيكا (خارج منطقة العاصمة بروكسل)، وهو إجراء صدّقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في شباط/فبراير 2024.

وتشترط القواعد الأوروبية عدم ذبح الحيوانات “إلا بعد تخديرها”، مع إبقاء الحيوان “في حالة من فقدان الوعي وعدم الإحساس حتى نفوقه”. ولكن هناك إعفاء من هذه الشروط يتناول سوق اللحوم الحلال والكوشر.

2024-04-11 / 16:49
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تعليق واحد

  1. من يريد تشويه الإسلام والمسلمين. َمن هؤلاء المفسدين الفرنسنين العنصريين التي تعطي الحجة لليمين المتطرف للمزيد من التضييق
    هناك خونة للإسلام . لعنة الله عليهم إلى يوم الدين.

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