فرنسا تعترف “اقتصاديا” بمغربية الصحراء

أعلن وزير الخارجية ستيفان سيجورني اتخاذ خطوة أخرى نحو الاعتراف بمغربية الصحراء،

جرى ذلك في مقابلة مع قناة فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية اذ أضاف قائلا “لقد قلتُ ( في الرباط) إننا اعترفنا بحقيقة أن المغرب يعمل على تطوير هذه المنطقة اقتصاديًا. بل وذهبنا خطوة إلى أبعد من ذلك، حيث سنقوم بجلب متعاملين عموميين لتطويرها معهم”.

وكان الوزير ريستر قد أعلن الأسبوع الماضي في الدار البيضاء أن شركة بروباركو، وهي شركة تابعة للقطاع الخاص تابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، “يمكن أن تساهم في تمويل خط التوتر العالي بين الداخلة والدار البيضاء”. وسارعت جبهة البوليساريو ووسائل الإعلام الجزائرية إلى إدانة هذه التصريحات….

وقال وزير الخارجية الفرنسي “فيما يتعلق بالمسألة الدبلوماسية، فإن الأمر سيتم إدارته وتسويته بين رئيسي الدولتين، وليس لدي أي إعلان أدلي به إليكم اليوم”.