موجة حر ورياح قوية من الخميس إلى الاثنين

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الخميس إلى يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل موجة حر، بدرجات تتراوح ما بين 38 و42 درجة، من الخميس إلى الاثنين، بكل من السمارة وطانطان وطرفاية وأوسرد وواد الذهب وبوجدور والعيون.

وأضافت أنه سيتم تسجيل الظاهرة نفسها، بدرجات تتراوح ما بين 35 و39 درجة، يومي الخميس والجمعة، بكل من أكادير-إداوتنان وتارودانت وكلميم وإنزكان-آيت ملول وشتوكة-آيت باها وسيدي إفني والفقيه بن صالح وأسا-الزاك والصويرة وقلعة السراغنة ومراكش والرحامنة وآسفي وسيدي بنور واليوسفية وأزيلال وبني ملال وتيزنيت وطاطا وسطات والحوز وشيشاوة.

كما يرتقب، حسب المصدر ذاته، تسجيل هبات رياح قوية (من 70 إلى 85 كلم/س)، يومي الجمعة والسبت، بكل من فحص-أنجرة وتطوان وطنجة وأصيلة وشفشاون ومرتفعات العرائش.