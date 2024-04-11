القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ54 ” حراك “

2024-04-11 / 12:07
3

اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة الساحل، أمس الأربعاء، على بعد 186 كيلومترا جنوب مدينة الداخلة، قاربا جانحا وعلى متنه 54 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، انطلقوا من السواحل الموريتانية، وكانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن الأشخاص الذين تم اعتراضهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم للدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

2024-04-11 / 12:07
3

مقالات ذات صلة

بني نصار .. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

2024-04-11 / 13:38

في زمن التكنولوجيا الرقمية …” الجن” في قفص الاتهام…

2024-04-11 / 13:09

ميدلت ..توقف التنمية يحرك نشطاء ومطالب بإحداث التغيير

2024-04-11 / 10:46

” الوضع ” بمصالح تصحيح الإمضاءات بمقاطعات المملكة يجر…

2024-04-11 / 09:52
طقس

طقس الخميس.. أجواء صافية بكل ربوع الوطن

2024-04-11 / 09:09

رئيس “الكاف”: المغرب بفضل إنجازاته يجعل إفريقيا فخورة دائما

2024-04-10 / 23:25

قناة “ميدي 1” تتأسف عن “خطأ” وترفض المزايدة

2024-04-10 / 22:10

الملك يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد السعودية بمناسبة…

2024-04-10 / 21:34

القوات المسلحة الملكية تساهم في صد هجوم نفذه 200…

2024-04-10 / 20:48

أكادير : إنقاذ سائح فرنسي علق وسط البحر

2024-04-10 / 20:35

‫3 تعليقات

  1. يجب على الحكومة أن تضع خطة واضحة من أجل الحفاظ على سلامة المهاجرين السريين الذين يذهبون ضحية الأشخاص الذين يعملون في تجارة البشر والهجرة غير الشرعية .

    رد

  2. يجب إرسالهم إلى عائلتهم لان المغرب غرق بالألف من الأفارقة تجدهم في كل مكان من المملكة المغربية.

    رد

  3. عاشت القوات المسلحة الملكية وتحية لهم على مجهوداتهم الكبيرة من أجل حماية الحدود البحرية.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى