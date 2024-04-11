القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ54 ” حراك “
اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة الساحل، أمس الأربعاء، على بعد 186 كيلومترا جنوب مدينة الداخلة، قاربا جانحا وعلى متنه 54 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، انطلقوا من السواحل الموريتانية، وكانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.
وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن الأشخاص الذين تم اعتراضهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم للدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
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يجب على الحكومة أن تضع خطة واضحة من أجل الحفاظ على سلامة المهاجرين السريين الذين يذهبون ضحية الأشخاص الذين يعملون في تجارة البشر والهجرة غير الشرعية .
يجب إرسالهم إلى عائلتهم لان المغرب غرق بالألف من الأفارقة تجدهم في كل مكان من المملكة المغربية.
عاشت القوات المسلحة الملكية وتحية لهم على مجهوداتهم الكبيرة من أجل حماية الحدود البحرية.