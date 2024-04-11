جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوماً برياً مباغتاً وسط قطاع غزة

هبة بريس _ وكالات

شنت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، هجوماً برياً وسط قطاع غزة، بالقرب من مخيم النصيرات للاجئين، بحسب ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة بأنه بعد توجيه سلسلة من الضربات غير العادية خلال الليلة الماضية، وقصف برج سكني في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 162 بدأت عملية مستهدفة في المنطقة ليلاً، مشيراً إلى أن الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار هاجمت “عشرات المواقع الإرهابية فوق وتحت الأرض”.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه “قبل دخول القوات إلى المنطقة، قصفت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وطائرات إضافية، البنية التحتية الإرهابية فوق وتحت الأرض في وسط قطاع غزة”.

وأضاف البيان أنه “خلال العملية، وجهت البحرية الإسرائيلية عدداً من الضربات المستهدفة على طول الساحل في وسط قطاع غزة، لمساعدة القوات البرية العاملة في المنطقة”.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الليفتنانت كولونيل أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، في منشور على حسابه على منصة “إكس”، إن “الفرقة 162 بدأت الليلة الماضية حملة عسكرية مباغتة في وسط قطاع غزة؛ حيث أغارت طائرات حربية وقطع جوية على العشرات من البنى التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها”