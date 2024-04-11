ميدلت ..توقف التنمية يحرك نشطاء ومطالب بإحداث التغيير

هبة بريس _ ميدلت

طالب مجموعة من ساكنة مدينة ميدلت بزيارة للملك محمد السادس نصره الله وأيده للمدينة، حيث انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صفحات تستغيث بملك البلاد ‘لإنقاذ المدينة من ” البطالة والركود” الذي دفع بشبابها للمغادرة سواء لمدن أخرى أو خارج البلاد للبحث عن لقمة العيش.

أحد المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي كتب قائلاً” ليس قدرا أن تعيش مدينة ميدلت على أجور الموظفين، ومعاشات المتقاعدين، وتحويلات المهاجرين، وبعض من الفلاحة المعيشية..ولا قدر أبنائها وبناتها أن يغادرو في إتجاه مدن أخرى من المغرب للبحث عن لقمة العيش، ولا قدرا أيضا أن تعيش ساكنتها بلا فضاءات للترفيه ولا مساحات خضراء ولا مرافق لإحتضان مواهب الشباب والأطفال، كما أنه ليس قدرا أن يغادر ميدلت بناتها و أبنائها في مقتبل العمر، لمجرد أنها لا تتوفر على فرص شغل ويصعب عليهم العودة إليها، لأنها لا توفر لأبنائهم فرص لمستقبل زاهر، هي سياسة ممنهجة”.

وأضاف ذات المتحدث ، نحن نغرق يا صاحب الجلالة؟ مدينة ميدلت تستنجد بك يا مولاي؟ أنقذ ما تبقى من هذه المدينة ‏انقذ‬ ميدلت يا ملك البلاد”.

ويطالب بزيارة ملكية للمدينة بعدما أصبحت تعرف تراجعاً خطيراً على كل المستويات وأصبح شبابها يغادرونها بحثا عن لقمة العيش، وهو الوضع الذي يتحمل مسؤوليته المنتخبون الى جانب باقي الجهات المفروض فيها ان تبحث عن الحلول