خوفا من الكسوف.. “عرّافة” تقتل شريكها طعنا وتلقي طفلتيها من السيارة

2024-04-11 / 10:33
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أقدمت “منجّمة” أميركية أخافها الكسوف الكلي للشمس الذي حدث الإثنين، على قتل شريكها طعناً، وألقت ابنتيها من سيارتها على الطريق السريع، قبل ساعات قليلة من الظاهرة السماوية، حسب ما أوردت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”.

وكانت دانييل جونسون التي عُثر عليها ميتة بعد وقت قصير في سيارتها، تعرّف عن نفسها بأنها “معالجة روحانية”، وكانت توفر عبر الإنترنت خدمات ما يُعرف بـ”تنقية الهالة” (من الطاقة السلبية)، وتوقعات الأبراج، وقد اتخذت لنفسها اسم “أيوكا” عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

واعتبرت “أيوكا” في منشور عبر منصة “إكس” الأسبوع الماضي، أن الكسوف “ذروة الحرب الروحية”، ورأت أن على الجميع “اختيار معسكر”.

وزعمت العرافة في منشور آخر، أن “نهاية العالم حانت”، وفقا لوكالة فرانس برس.

وعثرت الشرطة في وقت لاحق على السيارة التي اصطدمت بسرعة 160 كيلومترا في الساعة بشجرة على طريق ساحلي. وكانت جثة جونسون مشوهة بشدة ويصعب التعرف عليها، حسب الصحيفة.

2024-04-11 / 10:33
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