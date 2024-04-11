بسبب نهايته المفتوحة .. مسلسل “جوج وجوه” يتلقى انتقادات لاذعة من الجمهور

هبة بريس / القسم الفني

أثارت الحلقة الأخيرة من مسلسل جوج وجوه الذي يبث على القناة الثانية طيلة شهر رمضان، موجة غضب واستياء في صفوف متتبعيه.

وبهذا الخصوص وجه متتبعو جوج وجوه انتقادات لاذعة لسيناريست على النهاية التي اعتبروها غريبة وغير مفهومة يطبعها ارتباك وتسريع للأحداث بشكل غير منطقي.

إذ اعتبر العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي في تعليقاتهم أن نهاية مسلسل جوج وجوه مستنسخة من فيلم العراف لعادل إمام، بينما اعتبر آخرون أن النهاية المفتوحة تهيئ الجمهور للجزء الثاني في رمضان المقبل.

كما عبر آخرون عن جام غضبهم إزاء هذه الهفوات، والركاكة في كتابة السيناريو، وتغييب حس الإبداع والسلاسة في نسج خيوط القصة.

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