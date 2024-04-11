صحيفة عبرية: ادعاء إسرائيل بنية أبناء هنية تنفيذ هجوم “غير مقبول”

هبة بريس

فنّدت صحيفة “هآرتس” العبرية، الخميس، ادعاء إسرائيل بأن أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، كانوا بطريقهم لتنفيذ “نشاط إرهابي”، معتبرة أن تلك المزاعم “غير مقبولة”.

ومساء الأربعاء، نعت المقاومة الفلسطينية “حماس” 7 من أبناء وأحفاد هنية “استشهدوا في غارة إسرائيلية غادرة وجبانة” استهدفت سيارتهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال 3 من أبناء هنية بغارة استهدفت سيارة في غزة، زاعما أنهم ينتمون إلى “كتائب القسّام” وأنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ ما أسماه “نشاطا إرهابيا”.

وفي مقال تحليلي في صحيفة “هآرتس”، قال مسؤول الشؤون الفلسطينية بالصحيفة جاكي خوري، إن ادعاء إسرائيل بأن أبناء هنية كانوا بطريقهم لتنفيذ نشاط إرهابي “لا يقبله حتى معارضو حماس، خاصة وأن أطفالهم كانوا معهم”.