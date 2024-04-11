” الوضع ” بمصالح تصحيح الإمضاءات بمقاطعات المملكة يجر وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية
وجه عبد الواحد الشافقي عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب سؤالا للحكومة حول وضعية الاكتضاض التي تطبع مقاطعات بالمملكة
وساءل البرلماني وزير الداخلية عن التدابير التي سيتخذها من أجل التخفيف من الاكتظاظ وطول مدة الانتظار لقلة المفوض لهم في هذا الاختصاص.
وأرجع سبب ذلك في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، إلى عدم إمكانية تفويض رئيس مجلس الجماعة هذه الصلاحيات للموظفين المرسمين كما هو الأمر بالنسبة لمجال الحالة المدنية
ويرى بأن تسهيل مأمورية مجالس المقاطعات في مجال الٳشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها يفرض وجود عدد كاف من المفوض لهم ولا يمكن ذلك ٳلا بتخويل الموظفين المرسمين هذا الاختصاص، حيث أن عدد نواب رئيس المجلس محدود، فضلا عن عدم إمكانية إلزامية التفرغ من طرفهم للتوقيع على مدار التوقيت الإداري
8 تعليقات
الإدارة مع الموظف عندنا تيلقاو راحتهم ونشوتهم عندما يرَوا المواطن في طابور طويل ينتظر ساعات وساعات وربما نصف يوم للحصول على وثيقة إدارية بسيطة
التوقيع في مجال تصحيح الامضاء بالنسبة للموظف مسؤولية بدون مقابل .الموظف كانه يتحرك في حقل من الالغام ..اسلما ..يارب تستر ….ربما هفوة ربما كان هناك تدليس لم تنتبه له ربما ربما…
المقاطعات حدث ولا حرج..
الزحام الزحام الزحام لين غادين بهاد الفوضى في المقاطعات ..
على الداخلية مراقبة وضع تصحيح الامضاء في المقاطعات..
الموظف في الإدارة المغربية يتحمل الضغوط ..
يجب الزيادة من عدد الأطر والموظفين وكذا تقريب الخدمة من المواطن ..
لماذا مدن الشمال والجنوب لا تعرف ضاهرة الاكتضاض في ملحقات تصحيح الامضاء ؟ أليس مغربنا واحد ؟ اشتغلت بطنجة والمديق والفنيدق والداخلة والعيون و بوجدور ولم يحدث أن دخلت لملحقة و وجدت بها اكتضاض لتصحيح الامضاء