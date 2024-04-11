” الوضع ” بمصالح تصحيح الإمضاءات بمقاطعات المملكة يجر وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية

وجه عبد الواحد الشافقي عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب سؤالا للحكومة حول وضعية الاكتضاض التي تطبع مقاطعات بالمملكة

وساءل البرلماني وزير الداخلية عن التدابير التي سيتخذها من أجل التخفيف من الاكتظاظ وطول مدة الانتظار لقلة المفوض لهم في هذا الاختصاص.

وأرجع سبب ذلك في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، إلى عدم إمكانية تفويض رئيس مجلس الجماعة هذه الصلاحيات للموظفين المرسمين كما هو الأمر بالنسبة لمجال الحالة المدنية

ويرى بأن تسهيل مأمورية مجالس المقاطعات في مجال الٳشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها يفرض وجود عدد كاف من المفوض لهم ولا يمكن ذلك ٳلا بتخويل الموظفين المرسمين هذا الاختصاص، حيث أن عدد نواب رئيس المجلس محدود، فضلا عن عدم إمكانية إلزامية التفرغ من طرفهم للتوقيع على مدار التوقيت الإداري