تجريد ملكة جمال ماليزية من لقبها بسبب فيديو

هبة بريس / القسم الفني

جُردت ملكة جمال ماليزية من تاجها عقب انتشار مقطع مصور ظهرت فيه وهي ترقص مع رجال شبه عراة في تايلاند، وفقا لما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن فيرو نيكاه تيرينسيب (24 عامًا)، قررت التخلي عن لقبها قبل ساعات من توجيه رئيس جمعية “كادازاندوسون” الثقافية، تان سري جوزيف بيرين كيتينجان، الدعوة لتجريدها منه.

وذكرت صحف محلية أن تيرينسيب شوهدت خلال عطلة لها في تايلاند، وهي ترقص بشكل يتضمن إيحاءات مع راقصين رجال شبه عراة.

وكانت الفتاة قد فازت بلقب ملكة جمال “أوندوك نجاداو جوهور” عام 2023.