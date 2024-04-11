طقس الخميس.. أجواء صافية بكل ربوع الوطن

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس حار إلى جد حار محليا بكل من الأقاليم الجنوبية، أقصى الجنوب الشرقي و بالسهول الداخلية، مع تشكل ضباب محلي بالقرب من السواحل الوسطى و الجنوبية.

كما يرتقب أن تكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب بوجه عام بمجموع أرجاء المملكة، وتسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مصحوبة بتناثر بعض الغبار فوق كل من شمال الأقاليم الجنوبية، والمنطقة الشرقية، والأطلس الكبير، والريف، ومنطقة طنجة، والسايس والغرب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و10 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و26 درجة بمنطقة سوس و شمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة في ما تبقى من المناطق الجنوبية للبلاد، أقصى الجنوب الشرقي و جوار السواحل، وستكون ما بين 10 و17 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا ملموسا بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، بالبوغاز وشمال المحمدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بجنوب المحمدية.