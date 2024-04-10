إطلاق نار يخلف اصابات أثناء احتفالات عيد الفطر بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

أعلنت شرطة مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية عن إصابة ما لا يقل عن 3 أشخاص جراء حادث إطلاق النار أثناء الاحتفالات بعيد الفطر في المدينة.

وأكدت الشرطة نقل المصابين إلى المستشفى، مشيرة إلى أن بينهم مراهقا يبلغ 15 عاما من العمر.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن المراهق أصيب بنيران الشرطة التي وصلت إلى المكان فور سماع أصوات إطلاق النار في المنطقة.

وذكرت الشرطة كذلك أنها ألقت القبض على 5 أشخاص على خلفية الحادث، بمن فيهم قاصر. كما تمت مصادرة 5 قطع من الأسلحة النارية في المكان.

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وأشارت السلطات المحلية إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي سيساعد الشرطة المحلية في التحقيق في الحادث.

وأكد السيناتور بوب كيسي، الذي يمثل ولاية بنسلفانيا في مجلس الشيوخ، أن مكتبه على اتصال بالمسؤولين المحليين بشأن الحادث.

بدوره، عبر حاكم الولاية جوش شابيرو عن أسفه لوقوع الحادث أثناء العيد، مؤكدا تضامنه مع المجتمع المسلم في فيلادلفيا.