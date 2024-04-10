برشلونة يفوز على باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

فاز فريق برشلونة الإسباني مساء اليوم الأربعاء، على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/24.

افتتح النجم البرازيلي رافينيا دياز أهداف برشلونة في الدقيقة الـ37، وعدل عثمان ديمبيلي النتيجة للباريس في الدقيقة الـ48

وأضاف البرتغالي فيتينيا الهدف الثاني سريعًا لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ50، وعاد رافينيا ليُعدل النتيجة للضيوف في الدقيقة الـ62.

وخطف المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن هدف الفوز القاتل للبلوجرانا في الدقيقة الـ77.