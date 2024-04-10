مـ..ـقتل شخص وإصابة آخر في حادث طعن جنوب غرب فرنسا

2024-04-10 / 20:30
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أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن الشرطة مساء يوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر هجوم بسكين في مدينة بوردو جنوب غرب البلاد.

وذكرت قناة “بي أف أم تي في” أن “المهاجم فر من مكان الحادث، لكنه قتل بعد ملاحقته من قبل الشرطة”.

وأوضحت الشرطة أن “الهجوم بالسكين وقع في حدود الساعة 7:50 مساء على ضفاف نهر غارون”، موضحة أن “حالة المصاب خطيرة كما أن التحقيق لكشف ملابسات الحادث جارية”.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا مقطعا مصورا للحظة إطلاق أحد أفراد الشرطة النار على الرجل الهارب.

2024-04-10 / 20:30
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