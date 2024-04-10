رئيس الوزراء الاسباني يؤكد تميز علاقات التعاون مع المغرب

2024-04-10 / 19:57
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أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، على “تميز” علاقات التعاون القائمة مع المغرب في كافة المجالات، مؤكدا أن زيارته الأخيرة للمملكة، في فبراير الماضي، أعطت دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.

وقال السيد سانشيز خلال جلسة عامة لمجلس النواب: “إننا نرتبط بتعاون ممتاز مع المغرب، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والمافيا الناشطة في الاتجار بالبشر”.

وأشار إلى أن هذا التعاون يمتد أيضا إلى المجالين الثقافي والرياضي، كما يتجسد ذلك من خلال “تطور شبكة معهد سرفانتس بالمغرب وتنظيم كأس العالم لكرة القدم مع المغرب والبرتغال سنة 2030”.

كما رحب السيد سانشيز بـ “تحسين” التعاون في المسائل الأمنية والمالية والتجارية بين البلدين، وقال: “نحن المورد التجاري الأول للمغرب الذي يشكل منصة نمو مهمة للمقاولات الإسبانية، حيث يتم تطوير مشاريع كبرى في مجال الطاقة المتجددة وتدبير المياه والبنية التحتية والنقل”، وخلص إلى القول “إن رخاء المغرب سوف ينعكس على ازدهارنا”.

2024-04-10 / 19:57
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