استطلاع حول تدبير الزمن المدرسي ..هل تعيد وزارة بنموسى النظر في الايقاع الزمني ؟

2024-04-10 / 19:50
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أطلقت وزارة التربية الوطنية دراسة ميدانية استطلاعية وطنية “حول تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية والبيداغوجية بالمؤسسات التعليمية”.

وتروم الدراسة الميدانية رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي وقدرات المتعلمات والمتعلمين، وتقديم لملاءمة الزمن المدرسي الحالي مع المستجدات التربوية وهو نايتيح إمكانية تعديل ساعات التعليم بالمؤسسات التعليمية وفق للأهداف المتوخاة .

وتسعى الدراسة الميدانية الجديدة لبحث الإمكانيات والفروص المتاحة حاليا لإعادة النظر في الإيقاعات الزمنية والزمن المدرسي، ولتقييم مدى فعالية النموذج الحالي في تحقيق الغايات المروجة من النظام التعليمي.

2024-04-10 / 19:50
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