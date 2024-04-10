أكادير : إنقاذ سائح فرنسي علق وسط البحر

2024-04-10 / 20:35
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بعد ان علق وسط البحر لبضعة ساعات ، بسبب الرياح ، تمكنت عناصر مصالح الوقاية المدنية من إنقاذ سائح فرنسي ، كان يواجه موت محقق ، بسواحل اكادير ، زوال اليوم الأربعاء 10 أبريل الجاري .

وكان السائح الفرنسي من هواة رياضة “الكيت سورف” رفقة بعض زملاءه، يمارسون نشاطهم الرياضي، قبل ان تهب رياح وتجرف السائح إلى عمق الساحل، وبعد اخطار مصالح الوقاية المدنية تم تخصيص زورق والبحث على المختفي.

وتشهد شواطئ الساحل الشمالي لأكادير، توافد العشرات من هواة رياضة ” “الكيت سورف” وهو ما يستدعي تخصيص مراقبة لرواد هذه الرياضات خصوصا مع التحولات الجوية المتقلبة التي تشهدها السواحل خصوصا الرياح .

2024-04-10 / 20:35
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