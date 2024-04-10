خادم الحرمين الشريفين يهنئ الملك بمناسبة عيد الفطر المبارك

2024-04-10 / 18:58
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توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا بمناسبة عيد الفطر المبارك، أن نعرب لجلالتكم عن أخلص التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، سائلين الله أن يعيد على جلالتكم، وعلى شعبكم الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى أمتنا الإسلامية بالعزة والتمكين”

2024-04-10 / 18:58
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‫5 تعليقات

  4. اللهم اجعل هذا العيد باليمن والبركات والصحة والعافية لجميع الدول العربية والإسلامية..

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  5. المملكة المغربية الحكيمة والمملكة العربية السعودية تربطها علاقة قوية اخوية مع المغرب..

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