عيد الفطر بالجزائر..جلوس تبون وشنقريحة على الكراسي داخل المسجد يسائل وضعهما الصحي

ظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صباح اليوم الأربعاء رفقة رئيس أركان الجيش الجنرال سعيد شنقريحة داخل المسجد جالسين على الكراسي لأداء صلاة العيد وسط المصلين .

وبدا تبون ومعه شنقريحة غير قادرين على أداء صلاة العيد كما باقي المصلين بشكل عادي الأمر الذي يسائل الوضع الصحي للرئيس الجزائري ومعه قائد أركان جيشه ومدى تأثير ذلك على اتخاذ القرار السياسي في بلد هو في أمس الحاجة لضخ دماء جديدة في شرايين الحكم.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية يتجدد النقاش حول الوضع الصحي لعبد المجيد تبون ومعه الجنرال سعيد شنقريحة بعدما تجاوز الرجلين الثمانينات من العمر ،حيث يعد هذا الاستحقاق فرصة امام الشعب الجزائري للقطع مع حقبة هيمنة “العجائز ” على مقاليد الحكم رغم أن الأمر يبدو صعبا أمام احكام قبضة المؤسسة العسكرية على المشهد السياسي بالجارة الشرقية.