طنجة..تفتيش سيدة وصاحب سوابق بمحطة القطار يمكن من ضبط شحنة “اكستازي”

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء 9 أبريل الجاري، من توقيف سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى المحطة الطرقية بمدينة طنجة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 1000 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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