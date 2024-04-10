تفاصيل جريمة الناظور.. اغتصب عشريني وقت.له ثم انتحر شنقا

2024-04-10 / 17:57
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كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل الجريمة التي هزت اقليم الناظور صباح يومه الأربعاء.

وذكر مصدر الجريدة، أن تفاصيل الواقعة، تعود الى اقدام شخص على استدراج شاب عشريني واغتصابه قبل قتله.

وأضاف ذات المصدر، أن المعني الأمر حفر قبرا داخل منزله وحاول قتل العشريني قبل أن يتراجع عن الفكرة.

وتابع المصدر ذاته، أن المعني بالأمر غادر منزله وتوجه لمكان قريب وانتحر شنقا.

وانتقلت المصالح الأمنية الى عين المكان، حيث نقلت جثة المنتحر قبل أن تكتشف جثة الشاب العشريني في منزل “الهالك الأول”، وتشرع في فتح تحقيق لفك خيوط الجريمة.

2024-04-10 / 17:57
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