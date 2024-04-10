بعد استشهاد أبنائه.. اسماعيل هنية: “أشكر الله على هذا الشرف”

2024-04-10 / 17:46
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هبة بريس – وكالات

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الأربعاء، أن دماء أبنائه وأحفاده الذين قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة، هي “تضحيات على طريق تحرير القدس والأقصى”.

وقال هنية تعقيبا على مقتل 3 من أبنائه و3 من أحفاده بالقصف الإسرائيلي: “أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد… بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا”.

وأضاف: “أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة.. أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع..كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم.. ما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم”.

وتابع هنية: “الاحتلال يعتقد أنه باستهداف أبناء القادة سيكسر عزيمة شعبنا.. نقول للاحتلال إن هذه الدماء لن تزيدنا إلا ثباتا على مبادئنا وتمسكا بأرضنا، لن ينجح العدو في أهدافه ولن تسقط القلاع، وما فشل العدو في انتزاعه بالقتل والتدمير والإبادة لن يأخذه في المفاوضات”.

واختتم قائلا: “العدو واهم إذا ظن أنه بقتله أبنائي سنغير مواقفنا، دماء أبنائي ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا الشهداء في غزة فكلهم أبنائي، دماء أبنائي هي تضحيات على طريق تحرير القدس والأقصى”.

2024-04-10 / 17:46
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تعليق واحد

  1. رحم الله شهداء فلسطين..تكثيف المجازر في غزة وفي هذا اليوم بالذات رسالة الى كل العرب حتى يفسدوا عليهم فرحة العيد ورسالة إلى سكان غزة ان الصهاينة يقتلون من يشاؤون ومتى شاؤوا في ذلك بين فاسطينيي غزة…

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