فاس.. شجار حاد بين شابين ينتهي بجريمة ق.تل بشعة ليلة العيد

ع محياوي _ هبة بريس

اهتزت مدينة فاس بنفوذ تراب مقاطعة جنان الورد بأحد أزقته بحي المصلى قبل آذان المغرب ليوم أمس الثلاثاء ليلة الإعلان عن عيد الفطر ، على جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بعدما تم توجيه طعنة قاتلة له بسكين .

وحسب مصدر “ هبة بريس ”، فإن شجارا حادا اندلع بين شابين بالمنطقة المذكورة ، ليتحول إلى جريمة قتل بشعة، بعدما قام أحدهما بتوجيه طعنات للآخر.

وأوضح المصدر نفسه، أنه جرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى الحسن الثاني بفاس لكن الضحية لفظ أنفاسه بقسم المستعجلات ، متأثرا بالجروح التي تلقاها على مستوى جسده.

ووفق المصدر ذاته، فإن مصالح الأمن انتقلت إلى مكان وقوع الجريمة فور إخطارها، وباشرت تحقيقا في ملابساتها وحيثياتها هذه الواقعة المأساوية التي هزت مدينة فاس ليلة الإعلان على عيد الفطر ، حيث تمكنت ذات المصالح الأمنية من تحديد هوية الجاني، وجار البحث عنه بهدف توقيفه، وتقديمه إلى العدالة.