في عيد الفطر.. سيدة تحاول اختطاف طفلة من أمام منزلها ببني ملال

2024-04-10 / 16:47
0

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة بني ملال، من اعتقال سيدة حاولت اختطاف طفلة بحي قصر غزافات.

وحسب مصدر محلي، فقد عمدت المعنية بالأمر، الى اختطاف الطفلة التي كانت تلعب رفقة آخرين أمام منزلها بحي بن شوية.

وأضاف ذات المصدر، أن أحد جيران الطفلة لاحظوا استدراجها من طرف المختطفة قبل أن تعلم عائلتها ويلاحقوا المعنية بالأمر .

ونجحت عائلة الطفلة وعدد من جيرانها في إيقاف المختطفة، قبل إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت على عجل بعين المكان وقامت باعتقالها.

2024-04-10 / 16:47
0

مقالات ذات صلة

قناة “ميدي 1” تتأسف عن “خطأ” وترفض المزايدة

2024-04-10 / 22:10

الملك يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد السعودية بمناسبة…

2024-04-10 / 21:34

القوات المسلحة الملكية تساهم في صد هجوم نفذه 200…

2024-04-10 / 20:48

أكادير : إنقاذ سائح فرنسي علق وسط البحر

2024-04-10 / 20:35

استطلاع حول تدبير الزمن المدرسي ..هل تعيد وزارة بنموسى…

2024-04-10 / 19:50

خادم الحرمين الشريفين يهنئ الملك بمناسبة عيد الفطر المبارك

2024-04-10 / 18:58

طنجة..تفتيش سيدة وصاحب سوابق بمحطة القطار يمكن من ضبط…

2024-04-10 / 18:24

توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي…

2024-04-10 / 18:10

في عيد الفطر.. حادث سير يخلف قتي.لا وجرحى باشتوكة

2024-04-10 / 15:44

“نارسا” تدعو إلى مضاعفة الحيطة والحذر بمناسبة عطلة عيد…

2024-04-10 / 13:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى