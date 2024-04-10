في عيد الفطر.. سيدة تحاول اختطاف طفلة من أمام منزلها ببني ملال

2024-04-10 / 16:47
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تمكنت المصالح الأمنية بمدينة بني ملال، من اعتقال سيدة حاولت اختطاف طفلة بحي قصر غزافات.

وحسب مصدر محلي، فقد عمدت المعنية بالأمر، الى اختطاف الطفلة التي كانت تلعب رفقة آخرين أمام منزلها بحي بن شوية.

وأضاف ذات المصدر، أن أحد جيران الطفلة لاحظوا استدراجها من طرف المختطفة قبل أن تعلم عائلتها ويلاحقوا المعنية بالأمر .

ونجحت عائلة الطفلة وعدد من جيرانها في إيقاف المختطفة، قبل إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت على عجل بعين المكان وقامت باعتقالها.

2024-04-10 / 16:47
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