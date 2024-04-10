القضاء الإسباني يحكم بأربع سنوات ونصف سجنا في حق داني ألفيش

محكمة إسبانية ترفض الاستئنافات ضد قرار الإفراج المؤقت عن داني ألفيش

2024-04-10 / 16:07
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هبة بريس – وكالات

رفضت محكمة إسبانية يوم الأربعاء الاستئنافات المقدمة ضد قرار الإفراج المؤقت عن البرازيلي داني ألفيش المحكوم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بتهمة الاغتصاب.

وحكم على ألفيش (40 عاما) أحد أكثر اللاعبين تتويجا في العالم بالسجن بتهمة اغتصاب شابة في حمام بملهى ليلي في برشلونة في الساعات الأولى من 31 ديسمبر 2022.

ووافقت محكمة ببرشلونة في 20 مارس على طلبه بالإفراج المؤقت أثناء النظر في استئنافه بشرط دفع كفالة قدرها مليون يورو (1.08 مليون دولار)، وتسليم جوازي سفره الإسباني والبرازيلي، والبقاء في البلاد وإثبات وجوده لدى المحكمة “أسبوعيا”.

وخرج ألفيش الذي سجن منذ اتهامه في يناير 2023 من سجن “بريانس 2” المتواجد على بعد 40 كلم شمال غرب برشلونة في 25 الشهر الماضي بعد دفع كفالته.

واستأنف فريق الادعاء ومحامية الضحية إستر غارسيا، قرار الإفراج عن البرازيلي، لكن محكمة في برشلونة قالت إنها “رفضت جميع الطعون المقدمة ضد القرار للإفراج عن اللاعب”.

2024-04-10 / 16:07
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