أخنوش مهنئا الملك والمغاربة: “الله يدخّل علينا هاد العيد بالصحة والسلامة”

هنأ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الملك والشعب المغربي، بمناسبة عيد الفطر.

وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، قال أخنوش: “بمناسبة عيد الفطر المبارك، كنتقدم بأطيب التهاني لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، الله ينصرو، ولكافة أفراد العائلة الملكية الشريفة، مع متمنياتنا لهم بموفور الصحة والسعادة.”

وأضاف “نطلبو الله يدخّل هاد العيد على الشعب المغربي والأمة الاسلامية بالصحة والسلامة، وعلى بلادنا بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، أدام الله له العز والتمكين.”