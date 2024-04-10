عزيز أخنوش

أخنوش مهنئا الملك والمغاربة: “الله يدخّل علينا هاد العيد بالصحة والسلامة”

2024-04-10 / 13:58
0

هنأ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الملك والشعب المغربي، بمناسبة عيد الفطر.

وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، قال أخنوش: “بمناسبة عيد الفطر المبارك، كنتقدم بأطيب التهاني لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، الله ينصرو، ولكافة أفراد العائلة الملكية الشريفة، مع متمنياتنا لهم بموفور الصحة والسعادة.”

وأضاف “نطلبو الله يدخّل هاد العيد على الشعب المغربي والأمة الاسلامية بالصحة والسلامة، وعلى بلادنا بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، أدام الله له العز والتمكين.”

2024-04-10 / 13:58
0

مقالات ذات صلة

شخصيات فلسطينية تشيد بالعملية الإنسانية الكبيرة لوكالة بيت مال…

2024-04-10 / 14:31

الملك يتوصل ببرقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول…

2024-04-10 / 11:08

إجلاء فوج جديد من المواطنين المغاربة وأسرهم من قطاع…

2024-04-09 / 23:02

“ستيفان سيجورني” يشيد بالعلاقات الفريدة بين فرنسا والمغرب

2024-04-09 / 22:15

إشادة فلسطينية بالعملية الإنسانية الكبيرة لوكالة بيت مال القدس…

2024-04-09 / 22:02

الحوار الإجتماعي ..” UGTM ” يؤكد على ضرورة حماية…

2024-04-09 / 17:50

الولايات المتحدة تبرز أوجه الشراكة مع المغرب لخدمة السلام…

2024-04-09 / 16:44

الأمم المتحدة.. إعادة انتخاب المغرب عضوا بلجنة الحقوق الاقتصادية…

2024-04-09 / 16:23

رئيس حزب جزائري ينتقد سياسة تبون ويؤكد:” بلدنا يحتاج…

2024-04-09 / 15:22

وزير الخارجية السويدي يشيد بالالتزام الدائم للملك في تعزيز…

2024-04-09 / 15:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى