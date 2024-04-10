بعد صلاة العيد بسطات.. وقفة تضامنية مع أهل غزة

محمد منفلوطي_هبة بريس

شدّ عباد الرحمن الرحال صباح اليوم الأربعاء صوب المُصليات والمساجد فرادى وجماعات لأداء صلاة عيد الفطر، مبتهجين ومهللين ومسبحين بحمد الله، شاكرين لأنعمه على ما منحهم من نعمة الصيام والقيام وتلاوة القرآن في جو رباني، رُصت فيه الصفوف وسُدت فيه الفرج، وخشعت الأصوات للرحمن، فلا تسمع إلا تحميدا وتهليلا وتكبيرا ..الله أكبر..

هنا بمُصلى حي سيدي عبد الكريم بسطات، هنا حضرت الصلاة يا عباد الله، هكذا قالتها جمود المصلين، ليقف الإمام والخطيب الأستاذ المعطي الطايع، مناجيا ربه، ومكبرا سبع تكبيرات، شرع بعدها في تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وقلوب العباد ترتجف مستحضرة في الوقت هول المشهد الذي يجسد ليوم الحشر والوقوف أمام رب العزة حين تبلغ القلوب الحناجر وترى الولدان شيبا…

وبعد، ركعتين مع التسليم، وقف الرجل مُخاطبا في الناس، أيها الناس اسمعوا وعوا، هاهو شهر رمضان قد مضى، فربح فيه الرابحون وخسر الخاسرون، مذكرا إياهم بفضائل هذا الشهر العظيم، وداعيا إلى تجديد العهد مع الله والفرار إليه، فهو رب الشهور كلها..

دعاهم إلى الاستمرار على نفس النهج الذي سلكوه خلال رمضان صياما وقياما وتلاوة للقرآن، فتلك علامات عن قبول العمل، ليختم الخطيب خطبته هاته بالدعاء لأمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله، ولعامة الناس والأمة الاسلامية.

انفض الجمع، وتبادل المصلون التهاني والتبريكات، وغير بعيد عن المصلى، احلولقت مجموعة من المواطنين حاملين أعلام فلسطينية، استحضروا من خلالها معاناة شعب غزة الصامدة، وهي ترزخ تحت الحصار والقصف والدمار، ضمم حرب فاجهة من ضحايا في صفوف الصغار والكبار، داعين إليهم بالنصر والتمكين.