في عيد الفطر.. حادث سير يخلف قتي.لا وجرحى باشتوكة

2024-04-10 / 15:44
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خلف حادث مروري وقع صباح اليوم العيد الأربعاء 10 أبريل الجاري ، قتيل سائق دراجة نارية وجرحى من ركاب سيارة خفيفة، بعد اصطدامهما ، على مقربة من الطريق الإقليمية 1014 الرابطة بين جماعة آيت عميرة والطريق الوطنية رقم 1 بإقليم اشتوكة ايت باها .

وحلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت عميرة بعين المكان، وتم القيام بالإجراءات القانونية ونقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات وجرحى إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

2024-04-10 / 15:44
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