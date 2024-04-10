في عيد الفطر.. حادث سير يخلف قتي.لا وجرحى باشتوكة

خلف حادث مروري وقع صباح اليوم العيد الأربعاء 10 أبريل الجاري ، قتيل سائق دراجة نارية وجرحى من ركاب سيارة خفيفة، بعد اصطدامهما ، على مقربة من الطريق الإقليمية 1014 الرابطة بين جماعة آيت عميرة والطريق الوطنية رقم 1 بإقليم اشتوكة ايت باها .

وحلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت عميرة بعين المكان، وتم القيام بالإجراءات القانونية ونقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات وجرحى إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.